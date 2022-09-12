CHP'den altılı masa formülü: Cumhurbaşkanı Yardımcılığı düşünülüyor

Gazeteci Murat Yetkin, “Seçimi kazanmaları halinde Altılı Masa liderleri bakan değil, Cumhurbaşkanı ve Yardımcıları konumunda olabilir” diye yazdı.

“Yanlış okumadınız. Muhalefet eğer seçimi kazanırsa, Altılı Masayı oluşturan liderlerin öne sürüldüğü üzere bakanlık paylaşması beklenmiyor. Onun yerine CHP yönetimi cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları üzerine bir formül geliştiriyor” diyen Yetkin, şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP’de bir Anayasa çalışması yapıldığı konuşuluyor. Buna göre, seçimi kazanmaları halinde TBMM İç Tüzüğünde parti liderlerinin milletvekili olmasalar da Meclis Çalışmalarına katılmasının önü açılabilecek. Ancak CHP yönetiminde bu durumda da liderlerin bakan değil, Cumhurbaşkanı Yardımcıları olmasının önerilmesi üzerinde duruluyor.

Tabii iktidarın önlerine çıkardığı tuzaklara düşüp halkın gerçek sorunlarıyla daha fazla ilgilenip sorunları kendilerinin çözebileceğine ikna ederek seçimi kazanırlarsa.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına gelince… Muhtemelen geri dönüşü artık kolay değil ama bunu da Altılı Masayla bir an önce şeffaflıkla konuşmasında yarar var."