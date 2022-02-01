Kılıçdaroğlu 'ayrıntıları arkadaşlarımız açıklayacak' demişti: Belge paylaşımı geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, "Erdoğan diyor ki, benim imzam yok; sen ihale komisyonunda değil, talimat makamındasın... Erdoğan, dur bakalım; sana daha çok sürprizlerimiz olacak... Senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız; hiç meraklanma. Bütün ayrıntıları arkadaşlarımız açıklayacak" demişti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, CHP, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hızlı tren projesi ile ilgili AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının bulunduğuna ilişkin dayanak aldığı ve Grup toplantısında da gösterdiği raporun sayfası" diyerek bir belge paylaşımında bulundu.

"Orta Anadolu'yu Ege ile bağlayacak" denilerek sunulan ve "Cumhurbaşkanlığı oluru" ifadesinin yer aldığı belge şöyle:

Ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında ihaleye ilişkin "3 Nisan 2018'de bir ihale yapılır. Firmanın özelliği, gerçek bir ihale olması, yarışmaya girmesi ve kazanması. İç finansmanı kendisi karşılayacak. Beşli çete kazanmaz. İhale iptal edilir. Yeniden ihaleye çıkılır. Bu ihale kamuya açık değildir. 21 B'ye göre, olağanüstü hallerde yapılan bir olay. Ortada deprem, savaş, yangın yok. Adrese teslim ihale. Beşli çeteden birisine ikram edilir. Arada 6 milyar fark var. Zaman geçmiş biliyorum. Önemli bir ayrıntı var. Beşli çete adına yurtdışından para isterler. Kredi anlaşmasının kefili, sorumlusu hazinedir. Kamu borç yönetimi raporu var. İhalenin adı, borç miktarı var. Bugünkü fiyatlarla 18 milyar civarında." ifadelerini kullandı.