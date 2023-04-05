Kılıçdaroğlu, astsubaylara seslendi: 'Sizlere de baharlar gelecek'

Astsubaylara seslenen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek" ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır Astsubaylara tazminatları ile ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal küçük büyük demeden, her şeyi takip eder, çözümü bilir. Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek."