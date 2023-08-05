Kılıçdaroğlu: Asıl zammı seçimden sonra göreceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'ın Tercan ilçesindeki halk buluşmasında konuştu.
Yerel seçimlere işaret eden Kılıçdaroğlu seçmeni yeni zamlara karşı uyararak bir kez daha oy istedi. İktidarın maaş zammı için ocak ayını işaret ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ocaktan sonra belediye başkanları seçimleri gelecek. Asıl zammı o zaman göreceksiniz. Yağmur gibi zamlar gelecek" dedi.
Elindeki 200 liralık banknotu gösteren Kılıçdaroğlu, liradaki değer kaybına değinerek, "Şu banknot 2009 yılında yürürlğe girdi. Bu banknotla 2009 yılında 131 dolar alınıyordu. Şimdi 7 dolar alınıyor. 2009 yılında 200 lira ile 18 kilo beyaz peynir alıyordunuz. Şimdi sadece 1 kilo alıyorsunuz" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Hatırlar mısınız Toprak Mahsulleri Ofisi’nin üzerinde şöyle bir ifade vardı; 'Ofis çiftçinin kara gün dostudur' diye. Bugün buğdayınızı, arpanızı götürdünüz. Normalde bunları alması lazım. Sıraya koyuyorlar. Paranızı dört beş ay sonra ödeyeceğiz diyorlar ama şunu sakın unutmayın çiftçinin parasını dört ay beş ay sonra ödeyeceğiz diyorlar ama beşli çetenin parasını aynı gün tak tak tak ödüyor üstelik dolar olarak ödüyor.
- Dışarıdan buğday alıyorlar, dışarıdan arpa alıyorlar, dışarıdan et alıyorlar, dışarıdan canlı hayvan alıyorlar. Dışarıdan mercimek alıyorlar. Dışarıdan nohut alıyorlar. Dünyanın milyar dolarlarını ödüyorlar ama bizim çiftçiye gelince para yok diyorlar. Hakkınızı vermiyorlar. Sizin hakkınızı hukukunuzu Kemal kardeşiniz sonuna kadar koruyacak.
- Çiftçiye nasıl Ziraat Bankası ucuz kredi veriyorsa Halk Bankası’nın esnaf dostu olarak esnafa ucuz kredi vermesi gerekir. Ama kesiyorlar önünü, size gelince krediyi vermiyorlar ama ağalara paşalara gelince dünyanın kredisini hem de çok düşük faizlerle veriyorlar.