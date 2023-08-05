Kılıçdaroğlu: Asıl zammı seçimden sonra göreceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'ın Tercan ilçesindeki halk buluşmasında konuştu.

Yerel seçimlere işaret eden Kılıçdaroğlu seçmeni yeni zamlara karşı uyararak bir kez daha oy istedi. İktidarın maaş zammı için ocak ayını işaret ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ocaktan sonra belediye başkanları seçimleri gelecek. Asıl zammı o zaman göreceksiniz. Yağmur gibi zamlar gelecek" dedi.

Elindeki 200 liralık banknotu gösteren Kılıçdaroğlu, liradaki değer kaybına değinerek, "Şu banknot 2009 yılında yürürlğe girdi. Bu banknotla 2009 yılında 131 dolar alınıyordu. Şimdi 7 dolar alınıyor. 2009 yılında 200 lira ile 18 kilo beyaz peynir alıyordunuz. Şimdi sadece 1 kilo alıyorsunuz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: