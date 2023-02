Kılıçdaroğlu: Altılı Masa'nın adayı ilk turda cumhurbaşkanı seçilecek

Partisinden seçimlerde cumhurbaşkanı adayını belirleme dahil, tam yetki alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Altılı Masanın adayı ilk turda kazanacak” dedi.

"Tek kişilik hükümet artık yönetemiyor. Devletin iyi yönetilmediğini deprem bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkardı" diyen Kılıçdaroğlu, "Altılı Masa adayı ilk turda cumhurbaşkanı seçilecek, buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

'Masanın dağılacağı söylentileri asılsız'

Altılı Masa'nın artık ortak adayının da konuşulacağı 2 Mart toplantısı öncesinde bugün İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’le ikili bir görüşme planlayan Kılıçdaroğlu, bu buluşma öncesinde gazeteci Murat Yetkin'e konuştu.

Kılıçdaroğlu, Akşener’in eleştirileriyle ilgili soruya yanıtında "Altılı Masa'nın dağılacağı söylentileri asılsız, kopma ihtimali yok. Her ne kadar uyumsuz olduğumuz havası yaratılmak isteniyorsa da Masa uyumlu çalışıyor. Elbette ki zaman zaman masada ya da belli alanlarda birlikte çalışan arkadaşlarımız arasında farklı görüşler dile getiriliyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Ancak biz uygar insanlar gibi görüşüp, sorunları aşıyoruz. Adayımızı uzlaşmayla belirleyeceğimizi daha önce açıklamıştık. Altılı Masa'nın adayı ilk turda kazanacak, ilk turda cumhurbaşkanı seçilecek, buna inanıyorum" diyerek Altılı Masa'nın adayının ilk turda seçileceğini iddia etti.

'Tek kişilik hükümete tepki depremden önce birikmeye başladı'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimleri ilk turda kazanacaklarından nasıl emin olduğu sorusuna yanıtında ise "Halkın tek kişilik hükümete tepkileri daha deprem felaketinden önce birikmeye başlamıştı" diyerek şu maddeleri sıraladı:

Demokrasi söylemi, demokrasiye duyulan ihtiyaç toplumun dokusuna çoktan sirayet etmeye başladı, Ekonomideki olumsuzluklar mutfağı vurmuş vaziyette, Toplumda ciddi bir gelecek endişesi baş gösterdi, özellikle gençlerde bu çok belirgin olarak ortaya çıkıyor, Gelir dağılımındaki eşitsizlik uçurumu artıyor, açıkça ifade etmek gerekirse alt gelir gruplarından sınırlı sayıdaki üst gelir grubuna milyarlar akıtılıyor, Dış politika itibarsız ve güvenilmez bir çizgide, Yönetim yolsuzlukları önlemiyor, aksine devleti soyanlar ya da rüşvetçiler devlet katında itibar görüyor, Devlet kadrolarında liyakat yok, AFAD olayında bu çok net görüldü, Cumhuriyet kurumları çürütüldü; Kızılay’ın Türk Hava Kurumu'nun, üniversitelerin hali ortada.

'Aday her kesimden oy isteyecektir'

Depremin ardından 'tek kişilik hükümetin' gerekli adımları atamadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Düşünsenize, yasal görevi AFAD’ı yönetmek olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Adana’ya gönderiyor, yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı getiriyor. AFAD’ın yaptıkları ortada. Doğrusu bürokrasi deprem risklerini, hatta hangi bölgede kaç şiddetinde deprem olacağı tahminlerini bile raporlayıp hükümetin önüne koymuş. Ama tek kişilik hükümet bunun gereğini yapmamış. Bunları halk görmüyor zannediyorlar, ama halk görüyor" yorumunda bulundu.

Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Altılı Masa olarak bir “Ortak Mutabakat” metni çıkardık. Türkiye’de ilk defa böyle bir ittifak kuruldu ve yönetime gelirse ne yapacağını bir manifesto şeklinde halka ilan etti. Altılı Masa ne yapacağı belli olan, istikrarlı bir gelecek vadediyor. Halk bunu da görüyor" ifadelerini kullandı.

HDP ve Kürt seçmenin Altılı Masa'nın olası adayına destek verip vermeyeceği sorusunu Kılıçdaroğlu, "Altılı Masanın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı toplumun her kesiminden, yurdun her bölgesinden, her kimlikten, her inançtan ayırt etmeden oy isteyecektir. Bu da doğal. Türkiye’nin demokratikleşmesini isteyen herkesin de bunu göreceğine inanıyorum. 2 Mart toplantısında bütün bunları görüşme imkânımız olacak" diye yanıtladı.