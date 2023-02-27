Altılı masanın kritik toplantısı öncesi CHP'li Öztrak: Gönlümüzdeki aday Kılıçdaroğlu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Altılı Masa'nın aday belirleme sürecine ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'e konuşan Öztrak, şunları söyledi:

"Parti Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda, bundan sonra yürütülecek tüm süreçlerde, genel Başkanımıza oy birliğiyle tam yetki verdi. Böylece partimiz genel başkanımızla birlikte olduğunu bir kez daha vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partililerin gönlündeki aday genel başkanımızdır. Ama daha önce söylediğim gibi adayı belirleme yetkisi Millet İttifakı liderlerindedir.

Millet İttifakı, çıkaracağı adayın arkasında duracaktır. Aday belirlendikten sonra ittifak partileri adaya da, uygulanacak programa da, birbirlerine de kefil olacaklardır. Milletimize bundan daha güçlü bir taahhüt olamaz."