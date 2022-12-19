Kılıçdaroğlu: Altılı masa isterse elbette aday olurum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbette aday oluruz. Altı liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz' dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şunları kaydetti:

  • (Akşener ve İmamoğlu görüntüsü) İmamoğlu çağrı yaptı Meral hanım katıldı. Saygı duymamız lazım. 6 lider de benzer tepkiler gösterdi.

6'lı masa ne zaman adayını belirleyecek?

  • Hükümet programı belirlemeden, belirleme şansımız yok. güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin çalışmamızda yapıyoruz bu ay sonunda büyük ölçüde tamamlanır.
  • Kararlılık ile yol haritası çiziyoruz. Söylem birliği ve kararlılık sergileyerek oya gibi işleyerek çalışıyoruz. Aceleye gerek yok, zamanımız var zaten. Doğal olanı şudur: 6'lı masadan birinin belirlenmesi.

Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor mu?

  • Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbette ki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz.

'İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu'

  • Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim. İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu.

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