CHP’nin 'farklı bakış açısı'na sahip olan etkin üç ismi: 'Adayımız belli Kemal Kılıçdaroğlu'

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya dünkü köşesinde dikkat eken bir yazı kaleme aldı. Yazının 'CHP kararlı' başlıklı bölümünde aldığı kulis bilgilerini aktardı.

Sarıkaya "Bunu söyleyenler CHP’nin farklı bakış açısına da sahip olan etkin üç ismi…" dedi.

"CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararı sonrası da kayda geçirdiği gibi belediye başkanlarının adaylığına sıcak bakılmıyor" görüşünü dile getiren Sarıkaya konuştuğu üst düzey 3 CHP'liden aldığı bilgiyi şu şekilde aktardı: