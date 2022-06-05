Kılıçdaroğlu: 'Altılı masa dağıldı' diyebilirler, inanmayın

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'altılı masa'da kavga olduğu iddialarına inanılmaması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Çankaya Belediyesi'nin etkinliğinde yaptığı konuşmada, muhalefetin oluşturduğu altılı masanın dağıldığı yönünde haberlere inanılmaması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman, 'Masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu' diyebilirler. Bunların hiçbirisine inanmayın. 6 lider önemli bir sorumluluk üstlendi ve 6 lider kararlılıkla Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak. Türkiye'yi huzuru, bereketi getirecek. Kararlıyız. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.

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