Kılıçdaroğlu: 'Alo Holdinglerin' medyası bana ders vermeyi bıraksın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden kendisini eleştiren “muhalif yazarlara” tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte” dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında, “Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar” diye belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasına “Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, ‘Alo Holdinglerin’ medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline” diyerek son verdi.