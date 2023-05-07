Kılıçdaroğlu: Almanya ile ilişkileri güçlendireceğim

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde, Türkiye-Almanya ilişkilerini iyileştireceğini dile getirdi.

Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ülkesinin vizesiz seyahat ve Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik konularında hızlı bir şekilde ilerlemek istediğini ve Almanya, AB içinde belirleyici olduğu için bu ülke ile ilişkilerin iyi olması gerektiğini belirtti.

"Almanya ile olan ilişkilerimizi mutlaka güçlendireceğiz" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazandıktan sonra ziyaret etmek istediği ilk üç ülke arasında Almanya'nın da olacağını söyledi.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Kılıçdaroğlu, hükümet çevrelerinden, muhalefetin seçimi kazanması halinde bunun bir darbe anlamına geleceğine yönelik söylemleri eleştirerek, "Bu durum demokrasiye inanmadıklarını gösteriyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Halkın oyu değerlidir ve bunu kabul etmek zorundalar" dedi.