Kılıçdaroğlu: Allah'ın izniyle iktidara geldiğimizde israfa son vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmadan başlıklar şöyle:

Bilinçli olarak elektrik faturamı ödemedim ve ödemiyorum. Faturasını ödeyemeyen 3.5 milyon hanenin derdini kim dile getirecek. Bu iktidarın yaptğı haksızlığı geniş kitlelere nasıl anlatacağız. Türkiye'yi burada çekip çıkarmak zorundayız.

Hesap veren bir bürokrasi yok, talimat alan bir bürokrasi var. Sıradan bir basın toplantısıyla anlatmaya çalışırsanız olmaz. Et ve Süt Kurumu'na gitmem ciddi bir olumlu tepki doğurdu.

İstanbul'da Suudi Konsolosluğu'nda bir cinayet işlendi. Ses kaydı bütün dünyaya servis edildi. Cinayetin burada olduğu belli. Suudi yönetimi dosyanın devredilmesini istedi, reddettiler. Sonra dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verdiler. Enayi diyordu onlara, şimdi kimin enayi olduğu ortaya çıktı. Egemenlik hakkını vereceksin, sen yargıla diyeceksin. Bahçeli de buna evet diyecek, nasıl milliyetçiyse. Bir ülkenin egemenlik hakkı başkasına devredilir mi?

Allah'ın izniyle iktidara geldiğimizde israfa son vereceğiz. Bir numaralı genelge bu. Adrese teslim ihaleleri bitireceğiz. 5-6 yerden maaş alanları bitireceğiz. Bir genelge; kim israf yaparsa kapının önüne konulacak. Döviz garantili işlerin tamamını Türk Lirası'na çevireceğiz."