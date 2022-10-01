CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisinin adaylığına karşı olduğuna dair iddialara ilişkin "Bir sorun yok. Yandaş medya bir kriz varmış gibi yansıtıyor ama bir kriz yok" dedi.

“Kılıçdaroğlu: Akşener’le aramızda bir kriz yok” başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi kaleme alan Halk TV yazarı Fikret Bila, yazısında Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin sözlerini aktardı.

Bila, “Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı” iddiaları üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Bu konu açılmadı. Gayet sıcak, gayet samimi, çok verimli bir görüşme oldu. Bir sorun yok. Yandaş medya bir kriz varmış gibi yansıtıyor ama bir kriz yok. Biz ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meral Hanım, soru sorulunca daha önce mutabakata vardığımız ilkeleri söyledi. Tabii bunu gazeteciler kriz diye yansıtıyor. Gazetecilere bir şey demeye hakkımız yok, kendi anlayışlarına göre yansıtıyorlar. Ancak bizim aramızda en küçük bir sorun yok. Adaylık konusunu da konuşmadık. Bunun acelesi yok. Önce ülke sorunlarını nasıl çözeceğimiz konusunu berraklaştırmamız gerekiyor. Nasıl bir yol haritası izleyeceğiz: Bu konuyu çalışıp netleştirmemiz gerekiyor. Daha önce de söylediğimiz gibi cumhurbaşkanı adayını 6’lı Masa belirleyecek. Henüz seçim takvimi bile belli değil. Seçim takvimi belli olunca 6’lı Masa olarak toplanacağız ve adayımızı belirleyeceğiz” dediğini ifade etti.