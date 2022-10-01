'Akşener, Kılıçdaroğlu'nu ikna etti' iddiası

6'lı masadaki aday krizi sonrası yeni bir iddia gündeme geldi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, altılı masanın ikinci tur görüşmeleri öncesinde Akşener'in bir araya geldiği Kılıçdaroğlu’nu aday olmaması konusunda ikna ettiği iddia edildi.

Haberde, "Kılıçdaroğlu’nun ve kurmaylarının son günlerdeki sessizliğinin sebebinin bu olduğu yorumları yapılıyor. Son gelişmelerin ardından daha önce isimleri adaylık için geçen ancak Kılıçdaroğlu’nun ‘Yanımda mısınız?’ çıkışına ‘Yanındayız’ cevabını vererek aday olmayacakları sinyalini veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, altılı masa tarafından ortak aday gösterilme ihtimalinin arttığı belirtiliyor" ifadesi yer aldı.