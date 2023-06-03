Kılıçdaroğlu Akşener'i model aldı: 'Örgütleri kendine bağlamak istiyor'

Parti Meclisi’nin ardından olağan kurultay sürecinin için adım atan CHP'de gözler Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği yeni MYK’ya çevrildi. “Değişim” mesajı veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nu ziyaretinin ardından belirlenecek MYK’da yer alacak yeni isimler merak edilirken bir değişikliğin de örgütlerle ilgili yapılacağı öğrenildi.

T24'ten Eray Görgülü'nün kulis haberine göre Kılıçdaroğlu’nun, İYİP'te olduğu gibi örgütleri kendisine bağlamak istediği belirtiliyor. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya da Parti Genel Sekreterliği görevinin teklif edildiği ancak Salıcı’nın henüz bu konuda bir yanıt vermediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’nın mevcuda göre daha fazla genç ve daha fazla kadından oluşmasını istediği de belirtiliyor. Yeni MYK’da Deniz Demir, Murat Emir, Zeynel Emre, Aysu Bankoğlu, Ayşe Eser Danışoğlu gibi isimlerin yer alacağı da kulislerde konuşuluyor.