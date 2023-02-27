Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun gündeme gelmesi bekleniyordu. Öte yandan 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde Millet İttifakı toplantısı gerçekleştirilecek.

Muhalefet kulislerinde, iki genel başkan arasındaki görüşmede, rahatsızlıklara neden olan konuların büyük oranda çözüldüğü ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına "Görüşme son derece olumlu geçti, rahatsızlıklara neden olan konular çözüldü" dediği bildirildi.

Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu'na yetki verilmişti

Deprem ve seçim gündemiyle dün toplanan CHP grubu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday belirlenmesi konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki vermişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hazırlanan bildiriyi okuyarak kararı duyururken "Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz hakkını kullandı. Aday belirleme noktasında metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar" ifadelerini kullanmıştı.

Uzlaşma ifadesinin İYİP'te gerilime neden olduğu iddia edilmişti.

Öte yandan, CHP Sözcüsü Öztrak, "Cumhuriyet Halk Partililerin gönlündeki aday genel başkanımızdır. Millet İttifakı, çıkaracağı adayın arkasında duracaktır. Milletimize bundan daha güçlü bir taahhüt olamaz" açıklamasında bulundu. İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu da, görüşme öncesinde yaptığı açıklamda, "Artık son düzlükteyiz. Aday bugün, yarın konuşulacaktır" dedi.