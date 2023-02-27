Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi öncesi İYİP'ten kritik açıklama: 'Son düzlükteyiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in bugün bir araya gelmesi beklenirken, görüşme öncesinde İYİP'ten kritik bir açıklama geldi. İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, adaylık konusu ile ilgili "Artık son düzlükteyiz. Bugün, yarın konuşulacaktır" dedi.

Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart’ta düzenleyeceği toplantı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, bir araya gelme kararı aldı. İki parti başkanının görüşmesinin bugün CHP’de saat 13.00’te başlayacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Akşener’in de görüşme öncesinde partisinin yetkili kurulları ile bazı toplantılar yapacağı ifade ediliyor. Her iki partide düzenlenecek toplantıların ardından Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya gelerek 2 Mart’taki toplantıya ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

Kılıçdaroğlu tam yetki almıştı

Kılıçdaroğlu’nun dün Parti Meclisi’nde yapılan toplantı sonrasında partisinden adaylıkla ilgili tam yetki almasının ardından, kulislerde bugünkü görüşmede adaylık konusunun da gündeme gelebileceği yönünde bir beklenti oluştu.

T24'ten Eray Görgülü'ye, görüşmede masaya adaylık konusunun gelip gelmeyeceğine ilişkin konuşan İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, önceliğin seçimin kazanılması olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Seçimin alınması herkesin önündedir'

"Artık son düzlükteyiz. Bu konu bugün, yarın konuşulacaktır. Öncelik ne yapıp edip, seçimi almak. Bu seçimin alınması meselesi her kurumun, herkesin önündedir. Bugünkü görüşme de bu anlamda çok olumludur. Fikirler tartışılır, konuşulur. Ancak Altılı Masa kararını verdikten sonra tam bir irade olacağına ve herkesin, adayın arkasında canla başla çalışacağına eminim."