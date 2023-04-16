Kılıçdaroğlu: Akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde hemen iyileştirmeler yapacağız

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidara geldiklerinde akademisyenlerin özlük haklarını ve gelirlerini iyileştireceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin, "Sürekli yüksek yetenek inşasından bahsediyorum; tabi ki önce bu yetenekleri yetiştirecek olan akademisyenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde hemen iyileştirmeler yapacağız" mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu ayrıca 'dul' ve yetim aylıklarını da iyileştireceklerini belirterek, "Soğanla alay edenler, çocukların yetersiz beslenmesine gülenler, yetimlere ne yapsın… Onu da hemen halledeceğiz" dedi.