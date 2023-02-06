Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "AFAD'dan randevu talebinde bulundum, henüz bir dönüş olmadı, nedenini gayet iyi biliyorum. Bunlar bugün için hiç önemli değil" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle: