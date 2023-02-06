Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "AFAD'dan randevu talebinde bulundum, henüz bir dönüş olmadı, nedenini gayet iyi biliyorum. Bunlar bugün için hiç önemli değil" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:
- AFAD'dan randevu talebinde bulundum, henüz bir dönüş olmadı, nedenini gayet iyi biliyorum Bunlar bugün için hiç önemli değil.
- Deprem bölgesine de en yakın zamanda gideceğim. Malum şu an oraya gittiğiniz zaman trafik tıkanabilir çalışanların rahat çalışmaları bir şekliyle zora düşebilir. En kısa zamanda arkadaşlarımla birlikte deprem bölgesine doğal olarak gideceğim.
- CHP'li belediyeler olarak 700 araç gönderdik. Gıda, yardım ve ısınma malzemeleri gönderildi.
- Belediye başkanlarını ve valileri aradım. Başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Gün hepimizin ortak çalışma ve mücadele etme günüdür. Bunu belediye başkanlarımıza ilettim.
- AKP'li vekilin ve ailesinin enkaz olduğunu duydum, Sayın Elitaş'ı aradım. Bilgi aldım.
- Veli Ağbaba'yı aradım ne olursa olsun o insanları otele yerleştirelim dedim. Otellerin çoğunun yıkıldığını söyledi.
- Türkiye olarak seferber olmalıyız, oluyoruz aslında.