Kılıçdaroğlu, AFAD Genel Merkezi'ne gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ile görüştü, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Seyit Torun'un eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından merkezden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı açıklamada AFAD'dan randevu talep ettiğini ancak kendisine açıklama yaptığı sıraya kadar bir geri dönüş sağlanmadığını açıklamış, "Nedenini gayet iyi biliyorum ama bunlar şu gün için önemli değil" demişti.