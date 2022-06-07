'Kılıçdaroğlu adaylığını masaya getirecek' sözlerine yanıt: 'İhtimali dahi söz konusu değil'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını 6'lı masaya getireceğine dönük iddiaları kaleme aldı.

Sarıkaya, CHP’de Kılıçdaroğlu’nun adayları olması gerektiğini açıklayan Genel Başkan yardımcılarının neredeyse hepsine konuyu sorduğunu ve hepsinin böyle bir hazırlıklarının olmadığını söylediğini aktardı.

Sarıkaya'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"CHP’de Kılıçdaroğlu’nun adayları olması gerektiğini açıklayan Genel Başkan yardımcılarının neredeyse hepsine de sordum.

Hepsi de böyle bir hazırlıklarının olmadığını söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, net konuştu:

'Van’daki belediye başkanları toplantısında da söyledim; adayımız Genel Başkanımız. Ama bunun 6’lı masaya getirilmesine yönelik bir kararımız da yok, ihtimali dahi söz konusu değil…'

Paradoks da tam burada İYİ Parti kurmayının bu iddiayı dile getirmiş olmasında başlıyor…

Ayrıca, on yıllar önce Sivas, Kahramanmaraş, Çorum’da yaşanan ve toplum vicdanında ağır nefret izleri bırakan mezhepçi yaklaşım hortlatılıyor…

Çelişki de rakipten değil, işbirliği içindeki partilerden bunun kaynaklanıyor olmasında…

Görünen o ki siyasetin yeni düzeninin matriks çelişkisiyle bu dönem daha çok karşılaşacağız…"