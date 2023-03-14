Kılıçdaroğlu aday adaylarıyla görüşecek 8 kurmay görevlendirdi

CHP’de seçim takviminin netleşmesiyle dün başlayan milletvekilliği aday adaylığı başvuruları, 20 Mart’a kadar sürecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye başvuran aday adaylarıyla görüşmeleri yapmaları için seçim çevreleri bazında sekiz kurmayını görevlendirdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan; Adana, Adıyaman, Afyon, Gaziantep, İzmir-1, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Manisa, Mardin ve Nevşehir çevrelerinden başvuran aday adaylarıyla görüşecek.

Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mersin ve Niğde’den gelen başvuruların görüşmelerini CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yapacak.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Antalya, Balıkesir, Denizli, Hatay, Kütahya, Muğla, Uşak ve Yalova aday adaylarını değerlendirecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek; Ağrı, Ardahan, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Iğdır, İzmir-2, Karabük, Kars, Kastamonu, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ seçim çevreleri için görüşmeler yapacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı; Ankara-1, Ankara-2, Bilecik, Burdur, Bursa-1, BUrsa-2, Eskişehir, Isparta, Kocaeli ve Osmaniye seçim çevrelerinden başvuran aday adaylarını değerlendirecek.

Artvin, Aydın, Bayburt, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kırklareli, Muş, Ordu, Rize, Trabzon, Tunceli ve Van için başvuran isimlerle görüşmeleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel gerçekleştirecek.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke; Ankara-3, Çankırı, İstanbul-1, İstanbul-3, Tokat ve Çanakkale seçim çevrelerinden sorumlu olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Aksaray, Amasya, Bolu, Çorum, Düzce, İstanbul-2, Karaman, Kayseri, Sakarya, Samsun, Sivas, Yozgat ve Zonguldak seçim çevrelerinden başvuran aday adaylarıyla görüşmeler yapacak.