Kılıçdaroğlu: ABD'ye icazet almaya gitmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmalara neden olan ABD gezisine ilişkin olarak, “ABD’ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil” açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, “ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil… Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için… Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için…” dedi.

Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde sosyal demokrat senatör Bernie Sanders'la da görüşecek. Kılıçdaroğlu'nun Washington'da sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşeceği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti 9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.