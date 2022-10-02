CHP kendi anket sonucunu açıkladı

Seçimler yaklaşırken anket enflasyonu yaşanıyor. Her anket şirketi yakın olduğu partileri şişirirken, partiler kendileri de ayrıca anket yaptırıp sonuçları duyuruyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, bir hafta içinde aynı partiyi yüzde 13 gösteren de yüzde 20 gösteren de var. CHP’nin oy oranını da yüzde 22 ile yüzde 27 arasında gösteren çok sayıda farklı anket yayınlandı.

Bu nedenle birçok parti, kendi durumunu ölçmek için kendi anketlerini yaptırıyor. CHP kendi yaptırdığı anketlerde oy oranının açıklanan anketlerin üzerinde olduğu iddiasında. Bir parti yetkilisi kendi anketlerindeki oy oranının yüzde 30-31 bandında olduğunu söylüyor.