Kılıçdaroğlu ABD gezisini tamamlayarak ülkeye döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD gezisini tamamlayarak bugün öğleden sonra İstanbul Havaalanı’na geldi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet havaalanında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kalabalık partili grup tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin gezisinin nasıl geçtiğini sorması üzerine “Gayet güzel, ayrıca bilime ve teknolojiye bu kadar değer verdiğiniz için de sizi yürekten kutluyorum, medyayı” dedi.

Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu araca binerek havalimanından ayrıldı.

Kılıçdaroğlu’nu karşılayanlar arasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Küçükcekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerlioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Doğan Subaşı, ilçe başkanları, il yöneticileri, meclis üyeleri ve partililer de yer aldı.