Kılıçdaroğlu'nu takip eden gazeteci yazdı: Beyaz Saray, Kılıçdaroğlu'nu izliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini takip eden gazetecilerden Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili dikkat çeken bilgilere yer verdi.

Bursalı özetle şunları yazdı:

(...) Boston bilim teknoloji ve ekonomi ağırlıklıydı, Washington ise daha çok siyaset ve tabii ekonomi. Washington şüphesiz ki siyasetin başkenti. Tonlarca, hemen her eğilimden etkin düşünce kuruluşu da aslında içte ve dışta politika üretiyor. Önceki gün Center for American Progress kuruluşu ile toplantısı vardı Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının.

Toplantıya katılanların arasında ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görevlendirilmiş 5-6 yetkili, birkaç senatörün ve başkan yardımcısı Kamala Harris’in bürosundan da katılanlar olduğunu öğrendik. Ayrıca savunma bakanlığından görevliler de toplantıyı izlediler.

Toplantıya katılanlar söz aldıklarında isimlerini söylüyorlar ancak söz almayanlar sadece dinleyici pozisyonunda kalıyorlar ve görevleri tam olarak bilinmiyor.

Hükümet kanadından katılımcılar sadece dinlemekle yetinmiş, soru sormamışlar. Kılıçdaroğlu çok kısa konuşma yapmış ve soruları yanıtlamış. Katılanlar çoğunlukla Türkiye üzerine uzmanlar.

Amerikan hükümeti tarafından alt düzeyde bile olsa 10 kişiyi aşkın yüksek katılım, şüphesiz siyasi ilginin bir göstergesi.

Kılıçdaroğlu doğrudan siyasetle bir ilişki istemedi ama bu tabii ki siyasetin konuşulduğu bir toplantı.

Edindiğimiz bilgiye göre Kılıçdaroğlu çeşitli konularda bugüne kadar yaptığı açıklamalar çerçevesinde yanıtlar verdi. Seçim güvenliği üzerine sorular arasında “Daha önceki seçimlerde RTE’nin söylediği ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ gibi bir durum ortaya çıkar mı” sorusu da vardı. Ve meraklar aynı zamanda seçim güvenliği üzerindeydi."