Kılıçdaroğlu: 28 Şubat’ta fişlendim, bu ülkede 28 Şubat mağdurları var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT canlı yayınında Savaş Kerimoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından başlıklar şöyle:

Her partinin farklı fikirleri, her liderin farklı görüşleri muhakkak vardır ama demokrasi adına ortak noktada buluşabiliyoruz. Bu masa umut masasıdır. Aslında belki bugün bu sıcak ortamda Ahlatlıbel'deki zirvenin önemi anlaşılamayabilir, ancak tarih bunu yazacaktır.

AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Namus ve şeref kavramının sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. O zaman siz tarafsız davranmayan, objektif davranmayan, garibanın hakkını hukukunu korumayan, alın terinin değerini korumayan insanı cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmayacaksınız. Oturtursanız, sizin de sorumluluğunuz var. Oturtursanız sizin de vicdanınız kanar. Vicdanınızın sesini dinleyerek sandığa gidin.

'28 Şubat'ta fişlendim'

Kılıçdaroğlu, 28 Şubat sürecinde kendisi hakkında rapor düzenlendiğini ve fişlendiğini söyleyerek dava açtığını belirtti. Kılıçdaroğlu, 'Karşımda Erdoğan'ın avukatları vardı' dedi.

Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatının 28 Şubat'ta açıklanacak olmasına ilişkin "Bu ülkede 28 Şubat mağdurları var, bunun için helalleşme diyoruz" ifadelerini kullandı.