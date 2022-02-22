Kılıçdaroğlu 28 Şubat’ta 28 türbanlıyla bir araya gelecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat’ta, 28 türbanlı kadınla bir araya gelecek.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 28 Şubat açılımlarını sürdürüyor.

Medyascope'tan Sema Kızılarslan’ın haberine göre, 28 Şubat Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 türbanlı kadınla bir araya gelecek.

Habere göre buluşma İstanbul’da yapılacak. CHP’li yetkililer Kılıçdaroğlu’nun kadınlarla buluşmasını doğruladı ancak saat ve şehir bilgisi vermeyeceklerini söyledi. Görüşmenin basına kapalı olacağı da edinilen bilgiler arasında.  

Kendisini 28 Şubat mağduru ilan eden Kılıçdaroğlu, “28 Şubatçılar’ın açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz” demişti.

Haber

Milli Gazete'den CHP'ye gericilik tavsiyesi: 'Kılıçdaroğlu'nu bitirme planı' diye duyurdular