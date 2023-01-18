Kılıçdaroğlu: 14 Mayıs'ta seçim olacak, sandığa gideceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup toplantısındaki "Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de 'yeter söz milletindir' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir" sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da seçim tarihiyle ilgili konuştu.

Antep'te "Güneydoğu Hemşeri Buluşması"na katılan Kılıçdaroğlu, CHP'ye yeni katılan üyelerin parti rozetlerini taktı.

Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında "Bize güvenin. Sandıklar gelecek, 14 Mayıs’ta seçim olacak. Sandığa gideceğiz, Allah’ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız. Türkiye’yi büyüteceğiz" dedi.

'Sandıklar gelecek, 14 Mayıs’ta seçim olacak'

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Türkiye çok güzel bir ülke. Bu ülkede kamplaşmak yerine niye kucaklaşmıyoruz? Kavga etmek yerine niye barışmıyoruz. Ayrılmak yerine niye birleşmiyoruz? Komşu komşunun kimliğini, inancını sormaya başladı. Buradan Türkiye’yi inşallah çıkartacağız. Evlatlarımız umutsuz, acaba Türkiye düzelir mi diye… Türkiye düzelecek. Aramızda yaşayan 3 milyon 600 bin Suriyeli, zamanı geldiğinde Türkiye’ye turist olarak gelecekler. Bizim otellerde kalacaklar. Düğünlerini burada yapacaklar. Kimseye düşmanlık etmeden, kimsenin kimliğini sorgulamadan, beraber bu ülkede huzur içinde yaşayacağız. Bize güvenin. Sandıklar gelecek, 14 Mayıs’ta seçim olacak. Sandığa gideceğiz, Allah’ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız. Türkiye’yi büyüteceğiz." (ANKA)