AKP'den 'seçim tarihi'ne ilişkin ilk açıklama: 'Cumhurbaşkanımız ilan etti, hayırlı olsun'

TBMM Genel Kurulu, bugün Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından siyasi partilerin grup başkanvekillerine yerlerinden söz verildi.

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Erdoğan'ın seçim tarihi için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 1950 tarihinin Türk demokrasi ve siyasi tarihi için bir dönüm noktası olduğunu ileri süren Akbaşoğlu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti grup toplantısında bütün milletimize, 73 yıl sonra aynı tarihte yüzyılın seçimlerinin yapılacağı müjdesini ilan etti. Milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun. Cumhur İttifakı olarak milletimizin desteğini istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.