Kılıçdaroğlu: 10 temel gıda ürününe kış boyunca enflasyon zamlarını yansıtmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kara Kışla Mücadele Hareketi" kapsamında "gıda sektörü temsilcileriyle" bir araya geldi. Parti Genel Merkezi’nde yapılan görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, "Marketler, 10 temel gıda ürününe enflasyon zamlarını yansıtmasın" dedi.
"Sektör temsilcilerinin sıkıntılarını dinlediğini" söyleyen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
"Fiyatlar ucu açık şekilde artmaya devam ediyor. Tüm bu şartlar nedeniyle enerji sektörünü davet ettiğim gibi gıda sektörü temsilcilerini de davet ettim. Bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Onları ve sıkıntılarını dinledim. Buradan bir çağrı yapıyorum.
6 maddelik talep
Gereğini yaparsa, buradan siyasi puan alacağını o da biliyor ben de biliyorum. Kara kış fonunu hemen kur. Vatandaşlarımıza kış aylarında destek ver. Mutfaktaki yangını hafifletmek için sayacaklarım 6 maddenin uygulanmasını talep ediyorum.
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Ziraat Bankası amacına uygun hareket ederek çiftçiye 3 ay geri ödemezsiz, faizsiz kredi vermeli.
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Çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli, geliri oranında yeniden yapılandırılmalı. Elektrikte ek kalemler kaldırılmalı.
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Takibe düşmüş borçlara gelen faizler derhal silinmeli. Kredi geri ödemeleri 6 ay ertelenmeli.
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Tarımsal üretimde kullanılan mazotta KDV önümüzdeki 6 ay kaldırılmalı.
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Tüketiciye nefes için gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8'lik KDV 6 ay sıfırlanmalı.
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CHP’li belediyelerimizin pek çoğu kooperatiflerle işbirliği yaparak ucuz ve kaliteli gıdaya erişim sağlayan imkanlar sunuyor. Kara kışta bunu hızla yaygınlaştıracağız. Hangi partili olursa olsun tüm belediyelerde de bu uygulamaya hayata geçirilmeli.