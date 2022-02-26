Kiev'de siren seslerinin yükseldiği görüntüler yayınlandı.
Rusya askeri birliklerinin şehir merkezine çok yakın mesafede olduğu söylenirken kentte patlama sesleri duyuldu.
Bölgede yaşayanların sığınaklara gitmesi söylendi.
Haber Merkezi
Kiev'de siren sesleri yeniden yükseldi
Kiev'de siren sesleri yeniden yükselirken, Rus birliklerinin şehir merkezine çok yakın olduğu bildirildi.
Dış Haberler
Kiev'de siren seslerinin yükseldiği görüntüler yayınlandı.
Rusya askeri birliklerinin şehir merkezine çok yakın mesafede olduğu söylenirken kentte patlama sesleri duyuldu.
Bölgede yaşayanların sığınaklara gitmesi söylendi.