Kiev'de siren sesleri yeniden yükseldi

Kiev'de siren sesleri yeniden yükselirken, Rus birliklerinin şehir merkezine çok yakın olduğu bildirildi.

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Kiev'de siren seslerinin yükseldiği görüntüler yayınlandı.

Rusya askeri birliklerinin şehir merkezine çok yakın mesafede olduğu söylenirken kentte patlama sesleri duyuldu.

Bölgede yaşayanların sığınaklara gitmesi söylendi.

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