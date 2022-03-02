Kiev'de siren sesleri: Tren istasyonu yakınında patlama

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Heraşçenko başkent Kiev'de tren istasyonu yakınında büyük bir patlama sesi duyulduğunu açıkladı.Reuters haber ajansı da bir görgü tanığının patlamanın etkisiyle yerin sarsıldığını söylediğini duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Heraşçenko sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kiev'in tren istasyonu yakınlarındaki patlamanın füze saldırısı sonucu meydana geldiğini ve saldırının kentin merkezi ısıtma servisine zarar vermiş olabileceğini belirtti.

Öte yandan Kiev, Harkov ve Lviv kentlerinde siren seslerinin duyulduğu belirtiliyor.

İçişleri Bakanı: Kiev'i dondurmak istiyorlar

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko da bir açıklama yaparak saldırıya tepki gösterdi. Geraşçenko "Kiev'i dondurmak istiyorlar. Tren istasyonu yakınındaki büyük bir ısıtma ana hattı saldırıyla tahrip edildi" dedi.

Ukrayna devlet demiryolu şirketi Ukrzaliznytsya tarafından yapılan açıklamada ise Kiev'in güneyindeki tren istasyonunun Rusya'nın hava saldırısında hedef alındığı, istasyonda hafif hasar oluştuğu ve henüz can kaybı ya da yaralı olup olmadığının belirsiz olduğu kaydedildi. İstasyondaki trenlerin seferlerinin devam ettiği ifade edildi.