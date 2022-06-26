Kiev'de sabah saatlerinde patlamalar meydana geldi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu sabah erken saatlerde patlamalar meydana geldi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko yaptığı açıklamada Rusya'nın Kiev'in Şevçenkivskyi semtine füze saldırısı düzenlediğini, en az 2 yerleşim binasının vurulduğunu kaydetti.

Ukrayna Acil Servisi'nden yapılan açıklamada ise Kiev'in merkezi bir bölgesinde meydana gelen patlamada 9 katlı bir binanın hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın saat 06.30 sıralarında meydana geldiği, enkazda kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.



