Kiev'de sabah saatlerinde patlamalar meydana geldi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu sabah meydana gelen patlamaların ardından Belediye Başkanı Kliçko iki binanın Rusya'nın hava saldırısında hedef alındığını duyurdu.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu sabah erken saatlerde patlamalar meydana geldi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko yaptığı açıklamada Rusya'nın Kiev'in Şevçenkivskyi semtine füze saldırısı düzenlediğini, en az 2 yerleşim binasının vurulduğunu kaydetti.

Ukrayna Acil Servisi'nden yapılan açıklamada ise Kiev'in merkezi bir bölgesinde meydana gelen patlamada 9 katlı bir binanın hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın saat 06.30 sıralarında meydana geldiği, enkazda kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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