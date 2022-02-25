Kiev'de patlamalar meydana geldi: 'Sabaha karşı daha da zor olacak' dedi

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitchko, bu akşam yaptığı açıklamada, kentin kuzeyindeki bir elektrik santralinin yakınında üç ile beş dakikalık aralıklarla beş patlamanın duyulduğunu söyledi.

Klitchko, "Acil müdahaleler devam ediyor. Ayrıntıları öğreniyoruz" dedi.

Kiev Belediye Başkanı Klitchko, Rus birlikleri yaklaşırken, stratejik şehir bölgelerinde kontrol noktaları kurulduğunu, şehirdeki köprülerde koruma ve kontrol amacıyla konuşlanıldığını sözlerine ekledi. Klitchko, "Şu anki durum, abartmayarak söylüyorum, Kiev'i tehdit ediyor. Sabaha karşı daha da zor olacak" diye konuştu.