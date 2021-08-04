Kiev'de bir adam elinde el bombasıyla hükümet binasına girdi

Çarşamba günü başkent Kiev'deki bir Ukrayna hükümet binasının dışında, el bombası taşıyan bir adam binayı patlatma tehdidinde bulundu. Adam güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmadan önce kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Olay yerinden paylaşılan bir videoda, yetkililer defalarca ondan geri çekilmesini isterken, kimliği belirsiz kişinin bir el bombasını tuttuğu görülüyor.

Ukrayna 24 TV olayla ilgili haberinde, “Bir adam kabineye el bombasıyla girdi ve binaya el konduğunu söyledi. Agresif bir şekilde bir el bombasını patlatmakla tehdit etti ve oradan canlı çıkamayacağını ve on yıl hapis yatmaya hazır olduğunu söyledi.” diye aktardı.

Silahlı polis binanın çevresini trafiğe kapattı ve kısa süre sonra saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Yerel medya adamı başkentin hemen dışındaki Irpen'de ikâmet eden Vladimir Prohniç olarak tanıttı. Bildirildiğine göre daha önce 2014'te başlayan iç savaş sırasında Donbass bölgesinde ayrılıkçı milislerle savaşan birliklerde görev yapmış olan adam iki kere yaralanmıştı. Prohniç'in kafasından da ağır bir yara aldığı aktarıldı.

Bazı kaynaklar, sivillere yönelik şiddet, katliam ve bir çok savaş suçuna imza atmış "Aidar" gönüllü taburunun bir üyesi olduğunu iddia etti. Prohniç'e 2015 yılında eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından Cesaret Nişanı verildiği bildiriliyor.