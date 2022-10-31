Ukrayna'nın başkenti güne patlama sesleri ile uyandı. Ülke basını Kiev ve çevresinde en az 8 patlama sesi duyulduğunu duyurdu.
Kiev'de art arda patlama sesleri
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 8 patlama sesi duyuldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Kiev'de art arda patlama sesleri
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 8 patlama sesi duyuldu.
Haber Merkezi
Ukrayna'nın başkenti güne patlama sesleri ile uyandı. Ülke basını Kiev ve çevresinde en az 8 patlama sesi duyulduğunu duyurdu.