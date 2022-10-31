Kiev'de art arda patlama sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 8 patlama sesi duyuldu.

Haber Merkezi

Ukrayna'nın başkenti güne patlama sesleri ile uyandı. Ülke basını Kiev ve çevresinde en az 8 patlama sesi duyulduğunu duyurdu.