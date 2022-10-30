Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Karadeniz filosuna saldırı açıklaması

Karadeniz’deki saldırıya ilişkin detaylar paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) parçalarının yüzeye çıkarıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Sivastopol açıklarında Rus Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı gerçekleştirdiği saldırı sırasında kullanılan İHA’ların parçalarının yüzeye çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, “29 Ekim'de Karadeniz Filosu gemilerine ve ‘tahıl koridorunun’ güvenliğini sağlamaya katılan sivil gemilere yapılan terör saldırısının püskürtülmesinden sonra Kiev rejiminin İngiltere’den temsilcilerin önderliğinde kullandığı deniz tabanlı insansız araçlarının parçaları tespit edildi ve yüzeye çıkarıldı” ifadelerine yer verildi.

'İHA’lar tahıl koridoru üzerinden ilerledi' iddiası

“Navigasyon alıcısının hafızasından çıkarılan bilgilerin geri yüklenmesinin sonuçlarına göre deniz tabanlı insansız hava araçlarının Odessa kentinin yakınlarındaki sahil şeridinden fırlatıldığı tespit edildi” denilen açıklamada ayrıca İHA’ların ‘tahıl koridorunun’ güvenlik bölgesi üzerinden hareket ettikleri ve ardından Sivastopol'deki gemilerin bulunduğu Rus üssü yönünde rota değiştirdikleri iddia edildi.

Açıklamada, “Deniz tabanlı İHA’lardan birinin hareketinin koordinatları, başlangıç noktasının Karadeniz'deki ‘tahıl koridorunun’ güvenlik bölgesinin deniz alanında olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre bu, söz konusu cihazın Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin ihracı için Kiev veya Batılı patronları tarafından kiralanan sivil gemilerden birinden fırlatılmış olabileceğini kanıtlıyor olabilir” ifadeleri kullanıldı.