Kiev valiliğinden kentteki son duruma ilişkin açıklama

Ukrayna başkenti Kiev'in vali yardımcısı Mikol Povoroznik, kentteki son durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Kentte durumun sakin olduğunu söyleyen Povoroznik, "Başkent tamamen Ukrayna ordusunun kontrolünde. Gece saatlerinde sabotaj gruplarıyla bazı çatışmalar yaşandı" dedi.
Öte yandan, Kiev'in 30 kilometre güney batısında bulunan Vasilkiv hava üssünün çatışma alanı olmaya devam ettiği aktarıldı. Rusya güçlerinin hava üssüne dönük saldırılarının devam ettiği ve çatışmalar sırasında bölgedeki petrol deposunda yangın çıktığı belirtildi