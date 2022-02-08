Kiev: Ukrayna Batı’dan bin tondan fazla silah aldı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki görüşmelerinden sonra basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, “Bugün, Ukrayna artırılmış siyasi yardım, güvenlik yardımı ve ekonomik destek alıyor. Bu yardımın toplam hacmi, haftalar ve aylar içinde 1,5 milyar doları aştı. Ukrayna'ya yapılan savunma silahları ve askeri teçhizat sevkiyatının kapsamı da bin tondan fazla” diyerek Batı’nın Rusya-Ukrayna krizi çerçevesinde Ukrayna’da da askeri yığınak yaptığını ifade etmiş oldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da toplantıda, "Almanya, yüksek ekonomik bedel ödemeye hazır. Burada Ukrayna'nın güvenliği söz konusu" ifadelerini kullandı.

Batılı günler, geçen senenin sonu itibariyle Rusya’yı Ukrayna sınırına askeri yığınak suçlamaları yöneltiyor. Öte yandan, Batılı güçler de Kiev’e ciddi miktarda askeri ve mali yardım sağlıyor.