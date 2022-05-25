Kiev: Rus askere ömür boyu hapis

Ukrayna’daki ilk savaş suçu davasında, 21 yaşındaki bir Rus askeri ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hükümlünün, savaşın ilk günlerinde Sumi bölgesinde kaçmakta olan 62 yaşındaki silahsız bir sivili aldığı emirle vurarak öldürdüğü öne sürülmüştü. Avukatı, davayı temyize götürmeyi planlarken, Avrupa basını tabloyu memnuniyetle karşıladı.

Bir sinyal

Almanya'nın Taz, Die Tageszeitung gazetesi davanın bir sinyal etkisine neden olabileceğini yazdı.

Haberde ”Uygulanan prosedür, bir üst mahkemede nasıl neticelenirse neticelensin davanın hukuk devleti kriterlerine uygun olduğunu ve sanığın haklarının korunduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, sürecin ucuz bir hamle olduğunu iddia eden herkesi de yalancı çıkaracak. … Rusya’daki devlet medyasına dahi haber olan dava, Rus kamuoyunda da bir şeyleri harekete geçirebilir: Asıl adı acımasız bir savaş olan, ‘Özel operasyon’ denilen şey bu işte. Emir komuta zincirinin en altındaki askerler bile yaptıklarından sorumlu tutulacaklar” denildi.

İlk kilometre taşı

İsviçre'nin Neue Zürcher Zeitung gazetesi de "karar yalnızca bir başlangıç" yorumunda bulunurken ”Karar henüz kesinleşmese de savaş sırasında işlenen suçların yargılanmasına yönelik ilk kilometre taşını teşkil ediyor. … Hem mağdur yakınları için hem de caydırıcılık sağlaması bakımından ilk faillerden hızla hesap sorulabilmesi önemli. Ukrayna, Rusya’daki keyfi rejimin aksine kendisini anayasal bir devlet olarak sunmak istiyor. Wadim S. aleyhindeki bu ilk davanın uluslararası uzmanlar tarafından adil ve şeffaf olarak değerlendirilmesi de bir o kadar önemli. Duruşma kamuya açık gerçekleştirildi, çevrimiçi olarak yayınlandı, medya ve ölenlerin yakınları tarafından izlenebildi.” ifadelerine yer verdi.