Kiev daha fazla silah istiyor: 'Bir topçumuza karşılık 15 Rus topçusu var'

Rus ordusu Lugansk bölgesinin tam kontrolünü ele geçirmek amacıyla Severodonetsk'te saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukraynalı yetkililerden Batılı müttefiklerine daha fazla silah ve mühimmat göndermeleri çağrısı yapıldı.

Ukrayna ordusunun askeri istihbaratından sorumlu Vadim Skibitski, "Bu artık bir topçu savaşı. Her şey Batı'nın bize ne verdiğine bağlı. Ukrayna'nın bir topçu birliğine karşı 10 ila 15 Rus topçu birliği var" ifadelerini kullanırken, Sky News'in cephedeki muhabiri Alistair Bunkall ise cephedeki son duruma ilişkin olarak şu çarpıcı bilgileri aktardı:

"Ruslar mühimmatını esirgemiyorlar. İHA'ları sürekli uçuyor, bir-iki kişi olduğunu gördükleri an roket yağmuruna tutuyorlar. Ukrayna'nın neden Batı'dan silah talep etmeyi sürdürdüğü hemen anlaşılıyor. Kelimenin tam anlamıyla silahları yok. Bir asker 'Herkes savaşmaya hazır ama dürüst olmak gerekirse silah eksikliğimiz var' diyor."

Öte yandan savaşın gidişatına ilişkin olarak İngiltere Savunma Bakanlığı, Severodonetsk'te sokak çarpışmalarının sürdüğünü belirterek, "Rusya, Ukrayna savunmasını boğmak için topçu ve hava saldırılarını sıklaştırıyor" açıklamasını yaptı. Bakanlık, Rus ordusunun 1960'lardan kalma 5,5 tonluk gemisavar füzelerini kara hedeflerine karşı kullandığını da öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Mikolayiv ve Harkov kentlerinde Ukrayna ordusuna ait ikisi MiG-29, biri Su-25 olmak üzere üç savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu. Donbas'taki duruma dair ise herhangi bir bildirimde bulunulmadı.

'24 çocuk öldü'

Ukrayna'dan Rusya'ya yönelik "savaş suçu" iddialarına ise bir yenisi daha eklendi.

Ukrayna Başsavcılığı tarafından Telegram üzerinden yapılan paylaşımda, "Ceza suçlarının kaydı sırasında, Mariupol'da Rus ordusunun gelişigüzel bombardımanı sonucunda 24 çocuğun daha öldüğü ortaya çıkarıldı" denildi.

Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da en az 287 çocuğun öldüğü ve 492'den fazla çocuğun da yaralandığı ileri sürülen paylaşımda, Fransa'dan gelen silah uzmanlarının Çernihiv'de başka bir "savaş suçu" şüphesine ilişkin olarak çeşitli kanıtlar toplamaya başladıkları kaydedildi.