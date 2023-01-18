Kiev bölgesinde helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı dahil 16 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna başkenti Kiev'in valisi Oleksi Kuleba, Kiev bölgesine bağlı Brovary’de bir kreş ve apartmanlar yakınına helikopter düştüğünü açıkladı.

Telegram hesabından açıklama yapan Kuleba, olay sonucu bölgenin tahliye edildiğini ve hayatını kaybedenlerin olduğunu bildirdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky dahil 16 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

/*-->*/ Ukrayna İçişleri Bakanlığı ''Trajedinin nedenleri müfettişler tarafından araştırılıyor. Sabotaj mı, ekipman arızası mı, uçuş güvenliğinin ihlali mi yakında öğreneceğiz'' açıklamasında bulundu.