Kiev Belediye Başkanı: Normal hayata yavaş yavaş geri dönüyoruz, ancak savaş bitmedi

Ukrayna başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitali Kliçko, kentteki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kliçko, kente dönük haftalar süren saldırıların başarısız olmasına karşın, kenti ele geçirmeye yönelik yeni bir girişiminin hâlâ mümkün olduğunu söyledi.

Euronews'a konuşan Kliçko, "Böyle bir saldırı ihtimalini yok saymıyoruz. Kiev'in her zaman saldırganların hedeflerinden biri olduğu bir sır değil. Kiev'i ele geçirmek, Rusya ordusunun her zaman en önemli görevlerinden biri oldu" dedi.

Savaş nedeniyle kenti terk edenlerin buraya geri dönmeye başladığını ve bazı dükkan ve tiyatro salonlarının yeniden açıldığını ifade eden Kliçko, "Normal hayata yavaşça geri dönüyoruz. Buna normal hayat diyebilirsek" dedi.

Kentte kalanların ve kente geri dönenlerin zorlu durumlarla karşı karşıya kalacağını söyleyen Kliçko, kentin hava saldırılarına açık olduğunu ve Rus mayınlarının henüz tam olarak temizlenmediğini belirtti.

Kliçko, "Kentin belediye başkanı olarak, insanlarımızı hemen Kiev'e dönmemeleri konusunda uyarmak zorundayım. Burada sokağa çıkma yasağı hâlâ geçerli, barikatlar her yerde. Sokaklarda hâlâ mayınlar var, neredeyse her gün trajik olaylar yaşanıyor" dedi.