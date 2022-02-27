Kiev Belediye Başkanı: Kuşatıldık

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya birliklerinin Kiev'i tamamen kuşattıklarını, şehrin giriş-çıkış noktalarının Rusya kuvvetleri tarafından tutulduğunu söyledi.

Associated Press'ten Francesca Ebel'e konuşan Kiev Belediye Başkanı Kliçko, sivilleri tahliye planlarının olmadığını, bunun nedeninin Rusya birliklerinin şehri tamamen kuşatması olduğunu söyledi. Kliçko, şehirde şu ana kadar 9 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Vitaliy Kliçko, şehirde sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini, 6 Rusya "sabotajcısının" öldürüldüğü kaydetti.

Kliçko verdiği demeçte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile röportaj öncesinde görüştüğünü, kimsenin kendisini iyi hissetmediğini ifade etti. Kliçko, Kiev'de yüzde 100 kontrol sahibi olmadıklarını aktardı.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, şehirde şu anlık elektrik, su ve ısınma hizmetlerinin verildiğini ancak gıda ve ilaç altyapısının tükendiğini ifade etti.