Kıbrıs'ta yaşanan gerginliğin ardından Türk savaş gemileri yarın Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret edecek

25 Ağustos'ta ABD donanmasına ait USS Roosevelt'in Kıbrıs Cumhuriyeti'ne gitmesinin ardından, Türk savaş gemilerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, TCG Bandırma korvetinin Gazimağusa, TCG Bartın korvetinin de Girne Limanı'nı ziyaret edeceği belirtildi.



Açıklamada, "30 Ağustos 2023 tarihinde 10.00-17.00 saatlerinde TCG Bandırma (F-502) korveti Gazimağusa Limanı'nda, TCG Bartın (F-504) korveti ise Girne Limanı açıklarında alargada halkın ziyaretine açılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Geçen haftalarda Kuzey Kıbrıs'ın Pile-Yiğitler yolu çalışmasına başlaması nedeniyle gerginlik yaşanmıştı. Yol yapımı sırasında Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri ile Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı polisler arasında çıkan arbedede 3 asker ve 8 polis yaralanmıştı.

ABD'ye ait USS Roosevelt ise geçen cuma günü Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Larnaka limanına demirlemişti.

ABD'nin Kıbrıs Cumhruriyeti Büyükelçisi Julie Fisher, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "subaylar ve mürettebatla Doğu Akdeniz'de güvenliği ve istikrarı teşvik etme ortak planlarını konuştuklarını" ifade etmişti.