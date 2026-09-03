Kıbrıs'ta koalisyon ortağı YDP hükümetten çekilme kararı aldı

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarıldı, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı, kayıplar için de arama çalışması başlatıldı.

Öte yandan gemi kazası Kuzey Kıbrıs'ta krize neden oldu.

Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının dolayı görevden alındı.

YDP Genel Başkanı da olan Erhan Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Arıklı, Başbakan Ünal Üstel'in kendisini telefonla arayarak, gemi faciasının soruşturmasının selameti açısından görevden almak zorunda olduğunu bildirdiğini aktardı. Görevden alınma kararını Arıklı, "Bu benim aslında iki yıldan beri beklediğim bir fırsattı. Bana bu fırsatı verdiği için Sayın Başbakan'a teşekkür ediyorum" sözleriyle değerlendirdi.

Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin önceki açıklamasını da hatırlatan Arıklı, artık kendisinin talepte bulunmasına gerek kalmadığını, savcılıktan böyle bir talep gelmesi halinde dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy vereceğini ifade etti.

Arıklı, "Parti Meclisimiz itibarıyla hükümetten çekilme kararı aldı" dedi.

Kararın Başbakan Üstel'e bugün yazılı olarak bildirileceği duyuruldu.

'Kayıp kişilere ulaşılıncaya kadar kapsamlı değerlendirme yapmayacağız'

Girne açıklarında gemi kazası nedeniyle bu aşamada siyasi tartışma yürütmek istemediklerini ifade eden Arıklı, kayıp kişilere ulaşılıncaya kadar kapsamlı değerlendirme yapmayacağını söyledi.

Olay yerine gitmemesinin nedenine ilişkin de açıklamalarda bulunan Arıklı, kayıp yakınlarının "provoke edildiğine yönelik bilgiler" aldığını, bölgede yaşanabilecek olası bir gerginliğin siyasi tartışmaya dönüşmesini istemediği için alana gitmediğini belirtti.

Kazaya ilişkin teknik incelemenin sürdüğünü belirten Arıklı, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Kaza Kırım Ekibi talep ettiklerini, ekibin incelemelere başladığını söyledi.

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