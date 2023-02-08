Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yardım teklifi önce reddedildi, sonra kabul edildi

Yurdun büyük bölümünde ağır yıkıma neden olan Maraş merkezli depremlerin ardından Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Pazartesi yaptığı yardım teklifi Ankara tarafından reddedilmişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Avrupa Sivil Savunma Mekanizması aracılığıyla, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere hafif bir kurtarma ekibi sağladığı, ancak teklifin Türk hükümeti tarafından, "Gelinen aşamada şartların, ağır işlerde uzmanlaşmış kurtarma ekiplerinin görevlendirilmesini gerektirmesi" nedeniyle reddedildiği belirtilmişti.

Son olarak Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden Kıbrıs Cumhuriyeti arama-kurtarma ekibi gönderme talebinin kabul edildiği açıklandı.