Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yeni cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis oldu

Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu, oy verme işlemleri sona eren başkanlık seçimlerinin ikinci turunun sonuçlarını açıkladı. Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre; Nikos Hristodulidis 204 bin 867 ile geçerli oyların yüzde 51,97'sini alarak cumhurbaşkanı seçildi.

İkinci tura kalan diğer isim olan Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin (AKEL) desteklediği diğer bağımsız aday Andreas Mavroyannis ise 189 bin 335 oy ile yüzde 48,03'lük oranla yarışı Hristodulidis'in gerisinde tamamladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde kayıtlı 561 bin 273 seçmenin yüzde 72,45'ine tekabül eden 406 bin 616 kişinin oy kullandığı belirtilerken, kullanılan oylardan 394 bin 202'si geçerli, 8 bin 428'i geçersiz sayıldı. Sandıklardan 3 bin 986 boş oy çıktı.

Seçimlerin ilk turunda Hristodulidis, yüzde 32,04 oy oranı ile birinci, AKEL'in desteklediği Mavroyannis ise yüzde 29,60 oy oranıyla ikinci olup 2. tura katılma hakkı elde etmişti.

AKEL: Solun güçlü, birlik içinde ve gelecek vizyonuyla bir arada olduğunun kanıtı

Seçimlerin ardından açıklamada bulunan Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Nikos Hristodulidis'i tebrik etti.

"Elimizden gelenin en iyisini yaptığımız çok zorlu bir seçim mücadelesiydi" diyen AKEL Genel Sekreteri Stefanu, "Andreas Mavroyiannis'i mücadelesinden dolayı tebrik etme ve başarılar dileme ihtiyacı hissediyorum. Ülkemizin yeniden birleşmesi ve topraklarımızın refahı için verdiğimiz ortak mücadelelerde yollarımızın yeniden kesişeceğine eminim!" ifadelerini kullandı.

AKEL'in en önemli önceliğinin Kıbrıs'ın kendisi olduğunu hatırlatan Stefanu, "Gelecek gün, partimiz için yeniden başlama noktası olacaktır. Ülkemizin, emekçilerimizin ve insanımızın yararına partinin rolünü ve müdahalesini güçlendirme savaşını kazanacağımız konusunda iyimserim!" dedi.

Hristodulidis'in göreve başlama tarihi olan 1 Mart'tan itibaren muhalefet içinde sorumluluk, kararlılık, ciddiyet ve yurtseverce hareket edeceklerini belirten AKEL Genel Sekreteri, "Seçimler Sol'un güçlü, birlik içinde ve gelecek vizyonuyla bir arada olduğunu kanıtladı" yorumunda bulundu.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı Hristodulidis

1973 doğumlu Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 8. cumhurbaşkanı oldu. Hristodulidis, 2018-2022 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Hristodulidis, 2014-2018'de de Nikos Anastasiadis hükümetinin sözcülüğünü de yürütmüştü.

Hristodulidis, 2023'te cumhurbaşkanlığına aday olacağının ortaya çıkmasıyla Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa etmiş ve ardından adaylığını açıklamıştı.