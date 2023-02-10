Kıbrıs'ın yardım teklifi yine reddedildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerinde ardından Türkiye'ye yardım önerisinde bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin teklifi yeniden reddedildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kurtarma çabalarına yardımcı olma teklifimizin ilk kabulüne rağmen Türkiye, Kıbrıs'ın arama ve kurtarma ekibi görevlendirme teklifini 'nazikçe reddetti'" ifadeleri kullanıldı.

Despite initial acceptance of our offer to assist in rescue efforts, #Turkiye has “kindly declined” #Cyprus 🇨🇾 offer to deploy a Search & Rescue team on the ground.



Proud & grateful for our Civil Protection Rescuers, always ready to save lives everywhere🙏



Offer still stands! pic.twitter.com/fDLdnm6zZn — Cyprus MFA (@CyprusMFA) February 10, 2023

Kıbrıs arama kurtarma ekibi gönderme önerisini depremin hemen sonrasında yapmış ancak bu teklif kabul edilmemişti. Dışişleri Bakanlığı'nın tepki çeken tutumu sonrasında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin önerisi kabul edilmiş, bu karar 8 Şubat günü Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla bildirilmişti.

Depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana 70 ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli göndereceğini açıkladı. Beş gün içerisinde 6 bin 636 yabancı personel deprem bölgesinde çalışmalara başladı.