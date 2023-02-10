Kıbrıs'ın yardım teklifi yine reddedildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, arama ve kurtarma ekibi gönderme tekliflerinin Ankara tarafından ikinci defa reddedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerinde ardından Türkiye'ye yardım önerisinde bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin teklifi yeniden reddedildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kurtarma çabalarına yardımcı olma teklifimizin ilk kabulüne rağmen Türkiye, Kıbrıs'ın arama ve kurtarma ekibi görevlendirme teklifini 'nazikçe reddetti'" ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs arama kurtarma ekibi gönderme önerisini depremin hemen sonrasında yapmış ancak bu teklif kabul edilmemişti. Dışişleri Bakanlığı'nın tepki çeken tutumu sonrasında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin önerisi kabul edilmiş, bu karar 8 Şubat günü Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla bildirilmişti.

Depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana 70 ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli göndereceğini açıkladı. Beş gün içerisinde 6 bin 636 yabancı personel deprem bölgesinde çalışmalara başladı.